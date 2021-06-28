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«Спасём Америку». Дональд Трамп планирует провести серию митингов в преддверии выборов в Конгресс

28 июня 2021 12:14
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Новости США. Экс-президент США Дональд Трамп впервые выступил на публике с момента ухода из Белого дома. По стране в преддверии выборов в Конгресс он планирует провести серию митингов в разных городах страны под лозунгом «Спасем Америку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Спасём Америку». Дональд Трамп планирует провести серию митингов в преддверии выборов в Конгресс-1

Бывший глава Белого дома подверг критике политику действующего президента, заявив, что Байден ведет страну к разрухе и катастрофе. В списке претензий – политика гендерно-расовой толерантности, когда американские военные больше озабочены, цитата, «этой чушью, а не врагами».

«Спасём Америку». Дональд Трамп планирует провести серию митингов в преддверии выборов в Конгресс-4

Кроме того, Трамп в очередной раз обвинил в мошенничестве демократов и в контексте американских выборов вспомнил Украину, сказав, что «подобные вещи случались в Украине в 2004 году». Трамп уверен, что республиканцы вернут себе контроль над Конгрессом, Сенатом и над Америкой.

# Выборы # Дональд Трамп # Джо Байден # Фотофакт

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