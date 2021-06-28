«Спасём Америку». Дональд Трамп планирует провести серию митингов в преддверии выборов в Конгресс

Новости США. Экс-президент США Дональд Трамп впервые выступил на публике с момента ухода из Белого дома. По стране в преддверии выборов в Конгресс он планирует провести серию митингов в разных городах страны под лозунгом «Спасем Америку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бывший глава Белого дома подверг критике политику действующего президента, заявив, что Байден ведет страну к разрухе и катастрофе. В списке претензий – политика гендерно-расовой толерантности, когда американские военные больше озабочены, цитата, «этой чушью, а не врагами».