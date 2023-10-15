Economist: российские военные начали наступление на Авдеевку и могут взять ВСУ в «котёл»

Российская армия начала наступление на позиции украинских войск в Авдеевке, что может привести к их окружению. Об этом сообщает Economist, передает РИА Новости.

Это одно из крупнейших с весны прошлого года наступлений. После провала контрнаступления Украины инициатива отошла к России, которая окружает Авдеевку уже с трех сторон.

Авдеевка – это пригород Донецка, который превращен украинскими войсками в укрепленный район. Российская армия продвигается с двух сторон и захватывает новые позиции к югу и северу от города, в то же время украинская армия несет большие потери.