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Во Франции задержаны 7 подозреваемых в причастности к терроризму

07 ноября 2017 18:42
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Новости Франции. В ходе спецоперации в пригородах Парижа и департаменте Приморские Альпы были задержаны 7 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Все они подозреваются в связях с террористами и участии в подготовке нападений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В данный момент представители правоохранительных органов продолжают обыски в местах проведения операции.

Напомним, 1 ноября во Франции отменили режим чрезвычайного положения, тогда же вступил в силу новый антитеррористический закон. Документ позволяет сотрудникам правопорядка ограничивать свободу передвижения подозреваемых в терроризме без решения суда, а также организовывать масштабные проверки полицией на вокзалах и в аэропортах.

# Терроризм

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