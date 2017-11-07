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ИГИЛ взяла ответственность за нападение на телекомпанию в Кабуле

07 ноября 2017 18:26
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Новости Афганистана. Ответственность за нападение на телевизионную станцию в Кабуле взяла террористическая группировка «Исламское государство». Сначала смертник подорвал себя у здания, затем несколько злоумышленников, переодетых в полицейскую форму ворвались в помещение и открыли беспорядочную стрельбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, в результате атаки погибли два человека. Около 20 сотрудников были ранены. Афганским спецслужбам удалось подавить нападение лишь спустя несколько часов. Оба террориста ликвидированы.

# Терроризм

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