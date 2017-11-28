Во Флориде сошел с рельсов поезд с расплавленной серой

Новости США. Серьезное происшествие в Соединенных Штатах. В штате Флорида сошел с рельсов поезд с расплавленной серой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По счастливой случайности в районе происшествия оказалась команда пожарных, которая ликвидировала возгорание, тем самым не допустив попадание опасных частиц в воздух.

Население было решено не эвакуировать, однако медики рекомендовали жителям оставаться в помещениях и плотно закрыть окна. О пострадавших не сообщается. На месте работают специалисты.