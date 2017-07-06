Видеофакт: в Гамбурге противники саммита G20 устроили перформанс

Новости Германии. В Гамбурге в преддверие саммита G20 противники заседания изобразили немой протест, устроив арт-перформанс. Люди покрыли себя серой цементной краской и изобразили безвольную толпу, вынужденную лишь подчиняться государству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом участники выразили недовольство глобализацией и экономической политикой, которую проводят руководители G20. Встреча глав государств большой двадцатки состоится в Гамбурге 7 июля. В течение нескольких последних дней город сотрясают массовые беспорядки и акции протеста. Чтобы усмирить демонстрантов, накануне полиция применила водометы.