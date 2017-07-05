Прямой эфир

Видеофакт: итальянский фермер трактором нарисовал потрет Путина

05 июля 2017 13:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Итальянский фермер Дарио Гамбарин создал на пшеничном поле в Вероне гигантский портрет Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Произведение масштабное, 25 тысяч квадратных метров.

Картина с президентом России в стиле лэнд-арт пришла на смену такой же с изображением американского лидера Дональда Трампа. Ранее мастер ландшафтного искусства создавал портреты Барака Обамы, Папы Римского Франциска, Фиделя Кастро, Нельсона Манделы. А также инсталляции с призывами к миру и справедливости.

Видеофакт: итальянский фермер трактором нарисовал потрет Путина-1

# Фотофакт # Необычное # Дарио Гамбарин

Другие новости рубрики

Все новости
Ливень в Болгарии: улицы Самокова превратились в реки, затоплены крупнейшие картофельные поля страны
05 июля 2017 12:51

Ливень в Болгарии: улицы Самокова превратились в реки, затоплены крупнейшие картофельные поля страны

Взрыв на газопроводе в Китае: погибли 5 человек, около 100 ранены
05 июля 2017 12:40

Взрыв на газопроводе в Китае: погибли 5 человек, около 100 ранены

Видеофакт: маленькая панда застряла в баскетбольном кольце, но смогла выбраться
04 июля 2017 16:01

Видеофакт: маленькая панда застряла в баскетбольном кольце, но смогла выбраться