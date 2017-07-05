Видеофакт: итальянский фермер трактором нарисовал потрет Путина

Новости Италии. Итальянский фермер Дарио Гамбарин создал на пшеничном поле в Вероне гигантский портрет Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Произведение масштабное, 25 тысяч квадратных метров.

Картина с президентом России в стиле лэнд-арт пришла на смену такой же с изображением американского лидера Дональда Трампа. Ранее мастер ландшафтного искусства создавал портреты Барака Обамы, Папы Римского Франциска, Фиделя Кастро, Нельсона Манделы. А также инсталляции с призывами к миру и справедливости.