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Видеофакт: маленькая панда застряла в баскетбольном кольце, но смогла выбраться

04 июля 2017 16:01
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Новости Китая. Жительница зоопарка в Китае – маленькая панда попыталась проверить, сможет ли она пролезть сквозь баскетбольное кольцо. И она смогла!

На видео запечатлено, как животное, изучая игровую площадку, обратило внимание на баскетбольное кольцо. Детеныш залез в него головой и даже ненадолго застрял там. Однако через несколько секунд панда смогла целиком пролезть через кольцо и аккуратно приземлиться на землю.

Видеофакт: маленькая панда застряла в баскетбольном кольце, но смогла выбраться-1

Фото: PeoplesDailyOnline

На последних кадрах ролика видно, как животное снова полезло на горку, видимо, чтобы повторить упражнение. Кстати, рядом с этой пандой находилась другая, которая плавно раскачивалась на качелях, не обращая внимания на гимнастические эксперименты товарища.

В конце июня на ютуб-канале Далласского зоопарка выложили видео с танцующей в бассейне гориллой. Видео стало настолько популярным, что на него стали делать ремиксы – здесь подробнее.

# Фотофакт # Животные

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