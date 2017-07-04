Видеофакт: маленькая панда застряла в баскетбольном кольце, но смогла выбраться

Новости Китая. Жительница зоопарка в Китае – маленькая панда попыталась проверить, сможет ли она пролезть сквозь баскетбольное кольцо. И она смогла!
На видео запечатлено, как животное, изучая игровую площадку, обратило внимание на баскетбольное кольцо. Детеныш залез в него головой и даже ненадолго застрял там. Однако через несколько секунд панда смогла целиком пролезть через кольцо и аккуратно приземлиться на землю.
На последних кадрах ролика видно, как животное снова полезло на горку, видимо, чтобы повторить упражнение. Кстати, рядом с этой пандой находилась другая, которая плавно раскачивалась на качелях, не обращая внимания на гимнастические эксперименты товарища.
В конце июня на ютуб-канале Далласского зоопарка выложили видео с танцующей в бассейне гориллой. Видео стало настолько популярным, что на него стали делать ремиксы – здесь подробнее.