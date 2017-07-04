Видеофакт: маленькая панда застряла в баскетбольном кольце, но смогла выбраться

Новости Китая. Жительница зоопарка в Китае – маленькая панда попыталась проверить, сможет ли она пролезть сквозь баскетбольное кольцо. И она смогла!

На видео запечатлено, как животное, изучая игровую площадку, обратило внимание на баскетбольное кольцо. Детеныш залез в него головой и даже ненадолго застрял там. Однако через несколько секунд панда смогла целиком пролезть через кольцо и аккуратно приземлиться на землю.