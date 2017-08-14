Фотофакт: на берег Великобритании вынесло 500-метровые гигантские трубы

Длина каждой составила около 450 метров. После буксировки объектов с пляжа, трубы доставят обратно к производителю – в Норвегию.

Новости Великобритании. К берегу восточного побережья Великобритании прибило четыре гигантские пластиковые бурильные трубы.

По словам представителя береговой охраны Норфолка – места, где были обнаружены предметы, трубы транспортировали в Алжир. Там они предназначались для одного крупного проекта.

Представитель береговой охраны:

Помимо присутствия на пляже, трубы не представляют никакой опасности или потенциального загрязнения.