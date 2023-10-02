Великобритания отправила в Польшу многоцелевые истребители «Тайфун»

Страны Запада продолжают снабжать Польшу оружием. Причем делается это по просьбам Варшавы, которая оправдывает наращивание военной мощи угрозами, исходящими с востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз на клич о помощи откликнулась Великобритания. Лондон отправил в Польшу многоцелевые истребители «Тайфун». Они могут нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Четыре самолета уже приземлились на польских аэродромах. Их сопровождают 50 английских солдат. По словам главы военного ведомства Великобритании, все это демонстрация того, что Королевство будет и впредь помогать своим союзникам, но пока на временной основе.