Прямой эфир

Великобритания отправила в Польшу многоцелевые истребители «Тайфун»

02 октября 2023 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Страны Запада продолжают снабжать Польшу оружием. Причем делается это по просьбам Варшавы, которая оправдывает наращивание военной мощи угрозами, исходящими с востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз на клич о помощи откликнулась Великобритания. Лондон отправил в Польшу многоцелевые истребители «Тайфун». Они могут нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Четыре самолета уже приземлились на польских аэродромах. Их сопровождают 50 английских солдат.  По словам главы военного ведомства Великобритании, все это демонстрация того, что Королевство будет и впредь помогать своим союзникам, но пока на временной основе.

Великобритания отправила в Польшу многоцелевые истребители «Тайфун»-1

Остается добавить, что Польша за пять лет уже построила возле границы с Беларусью 20 военных баз, разместила 3 тысячи солдат и как минимум 200 единиц техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы. Эту военную группировку усилят американские танки и ударные вертолеты.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МИД Казахстана ведёт учёт иностранцев, негативно высказывающихся о стране
02 октября 2023 13:26

МИД Казахстана ведёт учёт иностранцев, негативно высказывающихся о стране

Одесситы отказались переименовывать площадь Льва Толстого
02 октября 2023 13:24

Одесситы отказались переименовывать площадь Льва Толстого

Политик Гэллоуэй: флот Британии потерпит поражение в случае конфликта с Россией
02 октября 2023 13:11

Политик Гэллоуэй: флот Британии потерпит поражение в случае конфликта с Россией