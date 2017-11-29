В Великобритании воры менее чем за минуту угнали Mercedes

Новости Великобритании. Полицейские из графства Уэст-Мидлендс в Великобритании опубликовали видео, где преступники совершают угон автомобиля менее, чем за минуту.

По информации SkyNews, двое мужчин в белых костюмах и масках взломали Mercedes, используя бесключевой способ. Злоумышленникам при помощи ретранслятора удалось поймать сигнал ключа и передать его автомобилю.

Система автомобиля была обманута этой информацией и воры смогли разблокировать автомобиль.

Инцидент произошел вечером 24 сентября, но воров еще не нашли.

Полицейские посоветовали владельцам подобных автомобилей установить внутри салона устройство, которое поможет определить местонахождение транспортного средства.