В Великобритании воры менее чем за минуту угнали Mercedes

Новости Великобритании. Полицейские из графства Уэст-Мидлендс в Великобритании опубликовали видео, где преступники совершают угон автомобиля менее, чем за минуту.
По информации SkyNews, двое мужчин в белых костюмах и масках взломали Mercedes, используя бесключевой способ. Злоумышленникам при помощи ретранслятора удалось поймать сигнал ключа и передать его автомобилю.
Система автомобиля была обманута этой информацией и воры смогли разблокировать автомобиль.
Инцидент произошел вечером 24 сентября, но воров еще не нашли.
Полицейские посоветовали владельцам подобных автомобилей установить внутри салона устройство, которое поможет определить местонахождение транспортного средства.
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