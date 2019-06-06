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В США в аэропорту прогремел мощный взрыв

06 июня 2019 07:45
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Новости США. Мощный взрыв прогремел в аэропорту американского города Розуэлл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате происшествия пострадали 12 человек.

В США в аэропорту прогремел мощный взрыв-1

По данным полиции, взрыв произошел в одном из промышленных зданий воздушной гавани. Пострадавшие – сотрудники пожарной службы, которые занимались упаковкой фейерверков, предназначенных для празднования дня независимости США 4 июля.

Двоих человек, получивших тяжелые травмы, пришлось госпитализировать. Остальным помощь была оказана на месте.

# Взрыв # Фотофакт

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