В США в аэропорту прогремел мощный взрыв

Новости США. Мощный взрыв прогремел в аэропорту американского города Розуэлл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате происшествия пострадали 12 человек.

По данным полиции, взрыв произошел в одном из промышленных зданий воздушной гавани. Пострадавшие – сотрудники пожарной службы, которые занимались упаковкой фейерверков, предназначенных для празднования дня независимости США 4 июля.

Двоих человек, получивших тяжелые травмы, пришлось госпитализировать. Остальным помощь была оказана на месте.