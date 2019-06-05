В Германии загорелся воздушный шар: 10 человек пострадали

Когда аэростат заходил на посадку, его подхватило потоком ветра, из-за чего корзина перевернулась. После падения шар воспламенился. Прибывшие к месту ЧП спасатели доставили в больницу 10 пострадавших. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Расследованием причин крушения занимается полиция.