В Средиземном море перевернулась лодка с мигрантами: 20 человек пропали без вести

Здесь перевернулась лодка с переселенцами. Сотрудники ливийской береговой охраны обнаружили и подняли на борт уже более 160 человек. Еще около 20 мигрантов считаются пропавшими без вести.

Накануне по пути к европейским берегам едва не погибли 130 беженцев. Помощь вовремя оказали моряки торгового судна. Со времен Второй мировой войны Европа переживает самый масштабный миграционный кризис. По данным экспертов, в 2017 году морскими путями в страны ЕС добрались более 170 тысяч человек.