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В Средиземном море перевернулась лодка с мигрантами: 20 человек пропали без вести

07 марта 2018 13:25
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Новости Ливии. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась в водах Средиземного моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Средиземном море перевернулась лодка с мигрантами: 20 человек пропали без вести-1

В Средиземном море перевернулась лодка с мигрантами: 20 человек пропали без вести-3

Здесь перевернулась лодка с переселенцами. Сотрудники ливийской береговой охраны обнаружили и подняли на борт уже более 160 человек. Еще около 20 мигрантов считаются пропавшими без вести.

Накануне по пути к европейским берегам едва не погибли 130 беженцев. Помощь вовремя оказали моряки торгового судна. Со времен Второй мировой войны Европа переживает самый масштабный миграционный кризис. По данным экспертов, в 2017 году морскими путями в страны ЕС добрались более 170 тысяч человек.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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