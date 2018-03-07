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В Германии конверт с неизвестным порошком получили 5 сотрудников суда

07 марта 2018 10:01
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Новости Германии. Обстоятельства инцидента, произошедшего в немецком городе Ринтельн, расследуют правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии конверт с неизвестным порошком получили 5 сотрудников суда-1

В Германии конверт с неизвестным порошком получили 5 сотрудников суда-3

Пять сотрудников суда были госпитализированы после вскрытия конверта с неизвестным зеленым порошком. Люди стали жаловаться на различные недомогания, в том числе на приступы удушья и паники. Прибывшие в учреждение медики осмотрели еще около 20 работников. Их здоровью ничего не угрожает. Специалисты изъяли конверт неизвестным веществом, пробы которого уже отправлены на экспертизу.

# Отравления # Фотофакт

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