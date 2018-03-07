В Германии конверт с неизвестным порошком получили 5 сотрудников суда

Пять сотрудников суда были госпитализированы после вскрытия конверта с неизвестным зеленым порошком. Люди стали жаловаться на различные недомогания, в том числе на приступы удушья и паники. Прибывшие в учреждение медики осмотрели еще около 20 работников. Их здоровью ничего не угрожает. Специалисты изъяли конверт неизвестным веществом, пробы которого уже отправлены на экспертизу.