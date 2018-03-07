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Колумбийские таможенники изъяли партию наркотиков на сумму в 350 миллионов евро

07 марта 2018 10:14
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Новости Колумбии. Колумбийские таможенники изъяли крупную партию наркотиков, которая должна была отправиться контрабандой в Бельгию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колумбийские таможенники изъяли партию наркотиков на сумму в 350 миллионов евро-1

Упаковки с кокаином обнаружили в порту, в грузовом контейнере с бананами. Общий вес опасного вещества составил более 5 тонн, а его стоимость на черном рынке эксперты оценили в 350 миллионов евро. По данным правоохранителей, груз принадлежал клану Персидского залива – самой крупной преступной группировке в стране.

# Наркотики # Фотофакт

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