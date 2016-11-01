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В Швеции около 50 автомобилей прокололи шины на шоссе

01 ноября 2016 13:20
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Новости Швеции. Около 50 автомобилей прокололи шины на шоссе между Стокгольмом и аэропортом Арланда.

Заостренные прутья и острые металлические фрагменты разбросали воры, убегавшие от полиции.

Злоумышленники ограбили магазин электротоваров и скрылись с места преступления. Правоохранители задержали восемь человек, которых подозревают в преступлении. Подробностей о краже пока неизвестно. Острые металлические предметы убрали с дороги, но происшествие привело к сбоям в движении и образованию больших пробок, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Кража

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