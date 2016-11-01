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В США и Великобритании празднование Хэллоуина обернулось трагедией

01 ноября 2016 10:24
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Празднование Хэллоуина в ряде стран закончилось ЧП. В Лондоне неизвестный с ножом напал на людей. Погиб один человек, двое получили серьезные ранения. А в американском штате Миссисипи грузовик протаранил открытый прицеп с детьми. Жертвами аварии стали два ребенка и взрослый, пострадали семеро.

За день до этого была слышна стрельба на вечеринках в Техасе и Нью-Йорке. В перестрелках погибли два человека, ранены десять. Полиция ведет расследование происшествий, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Несчастный случай

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