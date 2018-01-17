В Шотландии тысячи людей застряли в 30-километровой пробке: мощные снегопады обрушились на страну

Новости Великобритании. Мощные снегопады накрыли Великобританию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи человек оказались заблокированными на одной из автомагистралей в Шотландии.

В целях безопасности дорога частично перекрыта. Пробки в обоих направлениях достигали 30 километров. В данный момент бригады спасателей оказывают помощь автомобилистам. Некоторые из них провели в своих машинах более 14 часов.

Непогода обрушилась на север Соединенного Королевства 16 января. В некоторых городах за ночь выпало более 30 сантиметров снега. Более чем в 50 школах отменены занятия. В северной Ирландии с перебоями ходит общественный транспорт.