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В Шотландии тысячи людей застряли в 30-километровой пробке: мощные снегопады обрушились на страну

17 января 2018 11:55
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Новости Великобритании. Мощные снегопады накрыли Великобританию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи человек оказались заблокированными на одной из автомагистралей в Шотландии.

В Шотландии тысячи людей застряли в 30-километровой пробке: мощные снегопады обрушились на страну-1

В целях безопасности дорога частично перекрыта. Пробки в обоих направлениях достигали 30 километров. В данный момент бригады спасателей оказывают помощь автомобилистам. Некоторые из них провели в своих машинах более 14 часов.

Непогода обрушилась на север Соединенного Королевства 16 января. В некоторых городах за ночь выпало более 30 сантиметров снега. Более чем в 50 школах отменены занятия. В северной Ирландии с перебоями ходит общественный транспорт.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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