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Сеул окутал густой смог. Жителям не рекомендуют выходить на улицу, введён режим чрезвычайной ситуации

17 января 2018 09:13
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Новости Республики Кореи. В Сеуле из-за смога введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице Южной Кореи более чем в три раза превышен допустимый уровень взвешенных частиц.

Сеул окутал густой смог. Жителям не рекомендуют выходить на улицу, введён режим чрезвычайной ситуации-1

Находиться на улице опасно. Дышать таким воздухом в течение часа – все равно что на протяжении 84 минут вдыхать табачный дым. Владельцам автомобилей с четными регистрационными номерами рекомендовано отказаться от выезда в город. Крупные госпредприятия, которых в Сеуле насчитывается около 80, обязаны сократить объем производства.

# Фотофакт # Экология

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