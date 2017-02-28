В Сальвадоре убит единственный в стране бегемот: неизвестные проникли в зоопарк и избили животное

Новости Сальвадора. В Сальвадоре убит единственный бегемот. В зоопарк проникли хулиганы и жестоко избили животное тяжелыми и колющими предметами. Чтобы полноценно ухаживать за раненым животным, после инцидента зоопарк закрыли. Однако спасти Густавио не удалось. Бегемот не перенес полученных травм и скончался.

Национальная полиция и Генеральная прокуратура начали расследование. Сведений о подозреваемых пока нет. Густавио был любимцем публики и единственным бегемотом в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.