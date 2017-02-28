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В Германии двух стритрейсеров, устроивших смертельную аварию, приговорили к пожизненному заключению

28 февраля 2017 13:04
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Новости Германии. Двух стритрейсеров из Германии приговорили к пожизненному заключению. Двое молодых людей в феврале 2016 года устроили уличные гонки на улицах Берлина. В итоге в центре города они столкнулись с внедорожником. В результате страшной аварии пожилой водитель джипа скончался от полученных травм.

Суд Германии впервые вынес такой жесткий вердикт участникам нелегальных уличных гонок. На этот раз мужчин осудили по статье «Убийство», а не «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Убийство

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