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В результате теракта в Киеве погиб глава управления Минобороны Украины

27 июня 2017 15:01
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Новости Киева.  К другим темам. В Киеве возбуждено уголовное дело по статье «Теракт» после подрыва автомобиля. Это случилось на перекрестке улиц в Соломенском районе.

В результате теракта в Киеве погиб глава управления Минобороны Украины-1

Два человека ранены. Водитель машины скончался на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибший был главой управления разведки Минобороны Украины.

Кроме того, именно его непосредственный подчиненный руководил охраной убитого экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.

В результате теракта в Киеве погиб глава управления Минобороны Украины-4

Напомню, киллер застрелил политика в центре Киева в марте этого года. Сейчас следователи проверяют, если ли между этими преступлениями связь.

# Теракт # Фотофакт

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