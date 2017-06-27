В результате теракта в Киеве погиб глава управления Минобороны Украины

Новости Киева. К другим темам. В Киеве возбуждено уголовное дело по статье «Теракт» после подрыва автомобиля. Это случилось на перекрестке улиц в Соломенском районе.

Два человека ранены. Водитель машины скончался на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибший был главой управления разведки Минобороны Украины. Кроме того, именно его непосредственный подчиненный руководил охраной убитого экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.