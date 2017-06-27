Уже 160 человек погибли: взрыв бензовоза в Пакистане

Новости Пакистана. В Пакистане растет число жертв возгорания бензовоза. В списках погибших уже почти 160 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер страны Наваз Шариф прервал поездку за границу и прибыл в Бахавалпур, чтобы посетить пострадавших, а также семьи погибших.

Напомним, трагедия произошла 25 июня. Сотни местных жителей пришли к перевернувшемуся бензовозу, чтобы собрать вытекавшее топливо. Очевидцы говорят, что некоторые закурили – это и могло спровоцировать пожар и последующий взрыв. В больницах остаются множество пострадавших, полсотни – в критическом состоянии.