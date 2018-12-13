Прямой эфир

В рамках расследования крушения поезда в Турции задержаны 3 человека

13 декабря 2018 14:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. В Турции число пострадавших в железнодорожной аварии возросло до 84. Из них 34 госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках расследования крушения поезда в Турции задержаны 3 человека-1

За жизнь двоих травмированных борются медики. В списке погибших 9 имен. В рамках расследования инцидента задержаны три человека. На месте ЧП продолжают работать специалисты. Движение поездов по всем направлениям возобновлено, однако они следуют не с центрального вокзала.

В рамках расследования крушения поезда в Турции задержаны 3 человека-4

Подробности аварии здесь.

# Авария # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наводнение в центральной части Вьетнама унесло жизни 14 местных жителей
13 декабря 2018 13:07

Наводнение в центральной части Вьетнама унесло жизни 14 местных жителей

Страсбургский стрелок хотел отомстить за своих собратьев, убитых в Сирии
13 декабря 2018 13:00

Страсбургский стрелок хотел отомстить за своих собратьев, убитых в Сирии

Число погибших в результате крушения поезда в Турции возросло до 9
13 декабря 2018 12:53

Число погибших в результате крушения поезда в Турции возросло до 9