В рамках расследования крушения поезда в Турции задержаны 3 человека

Новости Турции. В Турции число пострадавших в железнодорожной аварии возросло до 84. Из них 34 госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За жизнь двоих травмированных борются медики. В списке погибших 9 имен. В рамках расследования инцидента задержаны три человека. На месте ЧП продолжают работать специалисты. Движение поездов по всем направлениям возобновлено, однако они следуют не с центрального вокзала.