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В Польше допустили открытие одного КПП «Бобровники» на границе с Беларусью

25 мая 2024 11:43
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Варшава рассматривает вариант открытия КПП «Бобровники» на границе с Гродненской областью Беларуси, пишет ТАСС.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, такие действия помогут в разблокировании значительной части польского малого и среднего бизнеса, который зависит от прямого торгового обмена.

При этом, как подчеркнул Туск, он пойдет на подобный шаг лишь при отсутствии категорично негативной реакции со стороны военного ведомства и пограничной службы. Политик считает, что решение данного вопроса займет несколько дней.

# Международная политика

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