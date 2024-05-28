В МИД Польши не исключили отправки войск в Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не отрицает возможности отправки в Украину польских военных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
Он поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск в Украину, но при этом призывает к финансовой поддержке и поставкам оружия. По словам Сикорского, Запад «воюет» с Россией с 2011 года и планирует «физически усилить» границу Польши.
Макрон обсудил идею отправить войска в Украину на встрече в Париже, но к единому мнению прийти не удалось. Власти Польши, включая президента Анджея Дуду, заявили, что не планируют направлять на помощь Киеву польских военных.