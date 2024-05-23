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В Мешхеде начались похороны главы Ирана

23 мая 2024 16:50
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Внимание мировых СМИ приковано к Ирану. Там прощаются с погибшим в авиакатастрофе президентом страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 3 миллионов человек собрались на погребальную церемонию в родном городе Эбрахима Раиси Мешхеде.

В Мешхеде начались похороны главы Ирана-1

Сейчас катафалк с его телом направляется к мавзолею имама Резы. Мечеть и территория вокруг нее переполнены людьми, желающими почтить память погибшего президента, многие из них держат в руках его портреты. Иранцы прощаются также с главой МИД и другими официальными лицами, которые находились на борту вертолета. Никто не выжил в той аварии.

В Мешхеде начались похороны главы Ирана-4

Сегодня погибших провожают в последний путь традиционными молитвами. В Иране объявлен пятидневный национальный траур после случившейся 19 мая авиакатастрофы. Все концерты и другие развлекательные мероприятия, запланированные на это время, отменены. В течение 50 дней в стране пройдут новые выборы президента.

# Некролог # Эбрахим Раиси # Новости Ирана

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