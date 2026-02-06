Овечкин сделал голевую передачу. «Вашингтон» обыграл «Нэшвилл» в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин сделал ассист в матче НХЛ, в котором «Вашингтон» дома обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:2. Об этом пишет ТАСС.

В команде хозяев шайбы забросили Том Уилсон, Пьер-Люк Дюбуа и Джейкоб Чикран, а у гостей голы на свой счет записали Джонатан Маршессо и Майкл Маккаррон.

Для Овечкина это 26-я передача в сезоне, на его счету также 22 гола в 59 матчах. Он занимает второе место в списке бомбардиров команды после Уилсона с 49 очками.

«Вашингтон» идет на пятом месте в Столичном дивизионе, «Нэшвилл» располагается на той же позиции в Центральном дивизионе. Ближайшие матчи пройдут после олимпийского перерыва: «Вашингтон» встретится с «Филадельфией», а «Нэшвилл» – с «Чикаго».

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