В США задержали подозреваемого в убийстве демонстранта

В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения. Сейчас 24-летний злоумышленник находится под стражей.

Новости США. В американском штате Кентукки задержали подозреваемого, открывшего огонь по людям во время очередной акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстрация прошла в минувшие выходные.

Соединенные Штаты охвачены протестными настроениями уже больше месяца. Зачастую демонстрации перерастают в столкновения с полицией. Только по предварительным подсчетам, с момента начала митингов и беспорядков в 49 американских городах правоохранители арестовали 14 тысяч человек.

В США начали задерживать вандалов за порчу памятников. Им грозит до 10 лет тюрьмы