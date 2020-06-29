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В США задержали подозреваемого в убийстве демонстранта

29 июня 2020 12:27
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Новости США. В американском штате Кентукки задержали подозреваемого, открывшего огонь по людям во время очередной акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстрация прошла в минувшие выходные.

В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения. Сейчас 24-летний злоумышленник находится под стражей.

В США задержали подозреваемого в убийстве демонстранта -1

В США задержали подозреваемого в убийстве демонстранта -3

Соединенные Штаты охвачены протестными настроениями уже больше месяца. Зачастую демонстрации перерастают в столкновения с полицией. Только по предварительным подсчетам, с момента начала митингов и беспорядков в 49 американских городах правоохранители арестовали 14 тысяч человек.

В США начали задерживать вандалов за порчу памятников. Им грозит до 10 лет тюрьмы

В США задержали подозреваемого в убийстве демонстранта -6

В большинстве случаев людей задерживают за блокировку движения транспорта. Среди арестованных также нарушители комендантского часа, вандалы и мародеры.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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