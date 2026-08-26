Мощные муссонные дожди накрыли север Индии

Пациентов переносили на носилках через воду по колено – вся прилегающая зона оказалась затоплена. Люди говорят о риске травм и инфекций: рядом расположены лаборатории и санитарные помещения, а в сточных водах может быть все – от бытовых отходов до биологических загрязнений.

Север Индии накрыли мощные муссонные дожди. В Варанаси вода затопила дороги на территории университета и больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гуруграме, крупном деловом центре, движение фактически остановилось. Подтоплены подземные переходы, ключевые магистрали и подъезды к офисам. Муниципальные службы откачивают воду, многие компании перевели сотрудников на удаленный режим. Школы закрыты на день. Местные жители жалуются: даже кратковременный дождь приводит к мгновенному затоплению дорог, машины вязнут в ямах и лужах.

В Нью-Дели и пригородах ожидаются новые осадки – от слабых до умеренных. Погодная служба предупреждает: локальные подтопления сохранятся в ближайшие дни, пока активность муссонов остается высокой.