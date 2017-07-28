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В Китае народный суд вынес смертный приговор мужчине, убившему 19 человек, в том числе отца и мать

28 июля 2017 13:10
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Новости Китая. Мужчину, убившего 19 человек в Китае, приговорили к смертной казни. Вердикт вынес народный суд третьей ступени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае народный суд вынес смертный приговор мужчине, убившему 19 человек, в том числе отца и мать-1

В 2016 году преступник приехал к своим родителям, чтобы попросить у них денег. На этой почве разгорелся скандал, в результате которого китаец убил отца и мать. Испугавшись, что об этом станет известно, он принял решение избавиться от возможных свидетелей и ликвидировал 17 соседей. Через двое суток мужчину арестовали и он сознался в содеянном.

# Смертная казнь

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