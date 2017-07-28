В Китае народный суд вынес смертный приговор мужчине, убившему 19 человек, в том числе отца и мать

В 2016 году преступник приехал к своим родителям, чтобы попросить у них денег. На этой почве разгорелся скандал, в результате которого китаец убил отца и мать. Испугавшись, что об этом станет известно, он принял решение избавиться от возможных свидетелей и ликвидировал 17 соседей. Через двое суток мужчину арестовали и он сознался в содеянном.