В Китае народный суд вынес смертный приговор мужчине, убившему 19 человек, в том числе отца и мать

Новости Китая. Мужчину, убившего 19 человек в Китае, приговорили к смертной казни. Вердикт вынес народный суд третьей ступени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Мужчину, убившего 19 человек в Китае, приговорили к смертной казни. Вердикт вынес народный суд третьей ступени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2016 году преступник приехал к своим родителям, чтобы попросить у них денег. На этой почве разгорелся скандал, в результате которого китаец убил отца и мать. Испугавшись, что об этом станет известно, он принял решение избавиться от возможных свидетелей и ликвидировал 17 соседей. Через двое суток мужчину арестовали и он сознался в содеянном.