Ливни и наводнения в Индии с начала года унесли жизни 600 граждан, 226 тысяч живут во временных лагерях

Новости Индии. Ливни и наводнения в Индии с начала года унесли жизни шести сотен граждан. Покинуть свои дома и перебраться во временные лагеря стихия заставила 226 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Ливни и наводнения в Индии с начала года унесли жизни шести сотен граждан. Покинуть свои дома и перебраться во временные лагеря стихия заставила 226 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нанесен огромный экономический ущерб. Разрушены тысячи зданий, пострадали посевные площади. В последние дни муссонные дожди лишь усиливаются. Власти выделили почти 80 миллионов долларов пострадавшим округам. Компенсации будут выплачены семьям пострадавших и погибших. Большая вода продолжает уносить жизни. Накануне в одной из деревень спасатели обнаружили тела 17 человек.