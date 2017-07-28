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Ливни и наводнения в Индии с начала года унесли жизни 600 граждан, 226 тысяч живут во временных лагерях

28 июля 2017 10:28
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Новости Индии. Ливни и наводнения в Индии с начала года унесли жизни шести сотен граждан. Покинуть свои дома и перебраться во временные лагеря стихия заставила 226 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни и наводнения в Индии с начала года унесли жизни 600 граждан, 226 тысяч живут во временных лагерях-1

Нанесен огромный экономический ущерб. Разрушены тысячи зданий, пострадали посевные площади. В последние дни муссонные дожди лишь усиливаются. Власти выделили почти 80 миллионов долларов пострадавшим округам. Компенсации будут выплачены семьям пострадавших и погибших. Большая вода продолжает уносить жизни. Накануне в одной из деревень спасатели обнаружили тела 17 человек.

# Наводнение

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