В Мексике отменили мужской конкурс красоты из-за непривлекательных участников

Новости Мексики. Организаторы мужского конкурса красоты Mr. Model Tabasco отменили соревнование из-за непривлекательных участников.

Перед стартом конкурса были выдвинуты следующие требования к будущим участникам: быть холостым и бездетным, иметь рост выше 178 сантиметров, хорошую фигуру и не быть стриптизером.

Ожидания отклика участников у организатора были высокими, но удалось отобрать только шесть парней.