В Мексике отменили мужской конкурс красоты из-за непривлекательных участников

Новости Мексики. Организаторы мужского конкурса красоты Mr. Model Tabasco отменили соревнование из-за непривлекательных участников.
Перед стартом конкурса были выдвинуты следующие требования к будущим участникам: быть холостым и бездетным, иметь рост выше 178 сантиметров, хорошую фигуру и не быть стриптизером.
Ожидания отклика участников у организатора были высокими, но удалось отобрать только шесть парней.
Из-за малого количества заявок, которые были поданы, конкурс отменили. Организаторы в официальном заявлении отметили, что «к сожалению, мероприятие было отменено из-за участников, не отвечающих установленным физическим требованиям».
Что полагалось победителю в качестве приза – неизвестно.
Ежегодно в мире проводятся десятки необычных конкурсов красоты.
Несколько лет назад победу в одном из них одержала курица-брюнетка – здесь подробнее.