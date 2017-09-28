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В Мексике отменили мужской конкурс красоты из-за непривлекательных участников

28 сентября 2017 13:55
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Новости Мексики. Организаторы мужского конкурса красоты Mr. Model Tabasco отменили соревнование из-за непривлекательных участников.

Перед стартом конкурса были выдвинуты следующие требования к будущим участникам: быть холостым и бездетным, иметь рост выше 178 сантиметров, хорошую фигуру и не быть стриптизером.

Ожидания отклика участников у организатора были высокими, но удалось отобрать только шесть парней.

В Мексике отменили мужской конкурс красоты из-за непривлекательных участников-1

Из-за малого количества заявок, которые были поданы, конкурс отменили. Организаторы в официальном заявлении отметили, что «к сожалению, мероприятие было отменено из-за участников, не отвечающих установленным физическим требованиям».

Что полагалось победителю в качестве приза – неизвестно.  

Ежегодно в мире проводятся десятки необычных конкурсов красоты.

Несколько лет назад победу в одном из них одержала курица-брюнетка – здесь подробнее.

# Фотофакт # Курьезы

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