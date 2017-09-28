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В Стамбуле провели антитеррористическую операцию: задержаны 25 иностранцев, 3 из них – участники ИГ

28 сентября 2017 12:57
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Новости Турции. В турецком Стамбуле предотвратили теракт по бостонскому сценарию. Полиция в ходе антитеррористической операции задержала 25 иностранцев, трое из них – участники ИГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле провели антитеррористическую операцию: задержаны 25 иностранцев, 3 из них – участники ИГ-1

В ходе обысков у исламистов обнаружили подробную инструкцию по сбору самодельной бомбы, подобной той, что использовалась во время марафона в Бостоне в апреле 2013. Тогда погибли 3 человека, около 300 получили ранения.

# Фотофакт # Терроризм

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