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В Индии от ударов молний за сутки погибли как минимум 17 человек

18 сентября 2019 14:24
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Новости Индии. В Индии от ударов молний за сутки погибли не менее 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них есть дети.

В Индии от ударов молний за сутки погибли как минимум 17 человек-1

Несчастные случаи со смертельным исходом произошли в штате Бихар во время ливней. Из-за непогоды уровень воды в местной реке превысил опасную отметку. Некоторые районы штата оказались затоплены. Жителей призывают во время сильных дождей и грозы по возможности не покидать свои дома.

В Индии от ударов молний за сутки погибли как минимум 17 человек-4

# Несчастный случай # Фотофакт

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