В Индии от ударов молний за сутки погибли как минимум 17 человек

Новости Индии. В Индии от ударов молний за сутки погибли не менее 17 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них есть дети.

Несчастные случаи со смертельным исходом произошли в штате Бихар во время ливней. Из-за непогоды уровень воды в местной реке превысил опасную отметку. Некоторые районы штата оказались затоплены. Жителей призывают во время сильных дождей и грозы по возможности не покидать свои дома.