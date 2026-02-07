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В Госдуме РФ рассказали об активизации украинских спецслужб в Африке

07 февраля 2026 11:06
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В Госдуме РФ рассказали об активизации украинских спецслужб в Африке-0

Спецслужбы Украины и Запад в течение двух лет предпринимают активные действия в Африке против интересов РФ, пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу.

Как отмечает Чепа, Париж и ряд других стран Запада посредством украинских спецслужб стремятся препятствовать «продвижению интересов России на африканском континенте». Также, по его словам, участились случаи участия украинцев в выборных кампаниях на территории африканских стран.

Подобная деятельность западных стран приводит к некоторым трудностям, однако успеха им не приносит, указал политик.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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