Протесты омрачили церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане

Вблизи арены «Сан-Сиро» в Милане, где состоялось торжество, протестующие прошли маршем, выразив несогласие с финансовыми издержками проведения Игр. Ведь изначально на олимпиаду планировали потратить всего полтора миллиарда евро, но бюджет разбух в три раза.

Турин, принимавший Олимпийские игры в 2006 году, до сих пор выплачивает долг с того времени. Эти Олимпийские игры обходятся в шесть миллиардов евро, несмотря на заявления о том, что они будут бесплатными для населения и все расходы будут покрыты частными инвесторами.

Но даже такие бюджетные жертвы не помогли подготовить ключевые спортивные объекты к старту. Так, в среду (в первый же день соревнований) был позорно прерван из-за отключения света турнир по керлингу. Что ждать дальше – страшно предположить. Успеют ли достроить скандальные хоккейный стадион и трассу для бобслея – пока неизвестно. Работу подрядчиков осложняют непрерывные дожди, которые обрушились на Италию.