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Соляная кислота разлилась в результате ДТП грузовика и поезда в США

07 марта 2018 09:55
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Новости США. Массовую эвакуацию провели правоохранители в американской Пенсильвании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соляная кислота разлилась в результате ДТП грузовика и поезда в США-1

Причиной стало столкновение поезда и грузовика. В результате аварии из машины вылилась соляная кислота, которая находилась в цистерне. Едкая жидкость попала на нескольких человек, вызвав серьезные ожоги. Пострадали более 10 пассажиров, однако госпитализация потребовалась лишь троим. Сейчас на месте ЧП работают специалисты. Причины ДТП пока не установлены.

# Фотофакт # ДТП

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