Соляная кислота разлилась в результате ДТП грузовика и поезда в США

Новости США. Массовую эвакуацию провели правоохранители в американской Пенсильвании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Массовую эвакуацию провели правоохранители в американской Пенсильвании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной стало столкновение поезда и грузовика. В результате аварии из машины вылилась соляная кислота, которая находилась в цистерне. Едкая жидкость попала на нескольких человек, вызвав серьезные ожоги. Пострадали более 10 пассажиров, однако госпитализация потребовалась лишь троим. Сейчас на месте ЧП работают специалисты. Причины ДТП пока не установлены.