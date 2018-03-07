Соляная кислота разлилась в результате ДТП грузовика и поезда в США

Причиной стало столкновение поезда и грузовика. В результате аварии из машины вылилась соляная кислота, которая находилась в цистерне. Едкая жидкость попала на нескольких человек, вызвав серьезные ожоги. Пострадали более 10 пассажиров, однако госпитализация потребовалась лишь троим. Сейчас на месте ЧП работают специалисты. Причины ДТП пока не установлены.