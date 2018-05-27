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В Германии горел крупнейший парк развлечений

27 мая 2018 14:32
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Новости Германии. 26 мая в Германии произошёл пожар в крупнейшем парке развлечений «Europa-Park». Информация об этом появилась на официальной Twitter-странице парка.  

«Дорогие посетители, в районе аттракциона «Пираты Батавии» начался пожар. Пожалуйста, не ходите в тематическую скандинавскую область. Мы скоро уточним информацию. Спасибо!», – сообщалось в начале инцидента.  

К ликвидации пожара приступили незамедлительно, а через некоторое время началась эвакуация людей из тематической скандинавской области. Пожар тушили около 500 человек.  

Парк был временно закрыт, но на следующий день открылся по расписанию. Однако тематические области Скандинавии и Голландии всё ещё закрыты для посещения.  

Днём 27 мая работники парка поблагодарили людей за понимание.  

«Мы переводим дыхание и хотим использовать эту возможность, чтобы поблагодарить вас за волны сочувствия, которые приходят со всех уголков сети. Ваши послания и наилучшие пожелания дают нам силы стараться на пределе возможного, чтобы вернуться к работе в обычном режиме как можно скорее. Вы лучшие фанаты в мире!», – говорится в сообщении.  

По сведениям полиции Оффенбурга, при ликвидации пламени лёгкие ранения получили семь пожарных. Все пострадавшие покинули больницу после медпомощи.  

# Пожар

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