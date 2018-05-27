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Около 40 человек задержали во время акции протеста в Париже

27 мая 2018 12:44
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Новости Франции. Протесты во Франции: полиция задержала около 40 человек на антиправительственной акции в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 40 человек задержали во время акции протеста в Париже-1

Сначала манифестация проходила спокойно, однако спустя час к колонне протестующих присоединилась группа людей из леворадикальных группировок в черных одеждах и масках.

Около 40 человек задержали во время акции протеста в Париже-4

Они начали громить витрины, расписывать стены краской и забрасывать разными предметами полицейских.

Около 40 человек задержали во время акции протеста в Париже-7

Для усмирения толпы правоохранители применили слезоточивый газ. Митинги прошли также в Тулузе, Марселе и других французских городах.

# Акции протеста # Фотофакт

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