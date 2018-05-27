Около 40 человек задержали во время акции протеста в Париже

Новости Франции. Протесты во Франции: полиция задержала около 40 человек на антиправительственной акции в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Протесты во Франции: полиция задержала около 40 человек на антиправительственной акции в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сначала манифестация проходила спокойно, однако спустя час к колонне протестующих присоединилась группа людей из леворадикальных группировок в черных одеждах и масках.
Они начали громить витрины, расписывать стены краской и забрасывать разными предметами полицейских.
Для усмирения толпы правоохранители применили слезоточивый газ. Митинги прошли также в Тулузе, Марселе и других французских городах.