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В Эстонии утонул микроавтобус с пассажирами, погибли 4 человека

07 февраля 2018 13:21
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Новости Эстонии. Микроавтобус с пассажирами утонул в Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии утонул микроавтобус с пассажирами, погибли 4 человека-1

Транспортное средство выехало на лед в Рижском заливе, который оказался слишком тонким и не выдержал его веса. Из тонущей машины удалось спасти лишь двоих пассажиров. Оказавшись на суше они сообщили, что с ними ехали еще четыре человека. Их считают погибшими. Сейчас на месте происшествия работают специалисты.

# Утопления # Фотофакт

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