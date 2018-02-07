В Эстонии утонул микроавтобус с пассажирами, погибли 4 человека

Транспортное средство выехало на лед в Рижском заливе, который оказался слишком тонким и не выдержал его веса. Из тонущей машины удалось спасти лишь двоих пассажиров. Оказавшись на суше они сообщили, что с ними ехали еще четыре человека. Их считают погибшими. Сейчас на месте происшествия работают специалисты.