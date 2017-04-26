В Египте террорист-смертник въехал в центр процессии автомобилей одного из бедуинских племён и активировал бомбу

Новости Египта. На севере Синайского полуострова в Египте прогремел взрыв. Террорист-смертник въехал в центр процессии автомобилей одного из бедуинских племён и активировал бомбу. Жертвами нападения стали два человека. Ещё несколько пострадали.

На севере полуострова в малонаселенных и труднодоступных районах уже несколько лет ведётся антитеррористическая операция.