Австрия намерена продлить контроль на границе

Новости Австрии. Австрийские власти намерены продлить контроль на границе. По словам министра внутренних дел республики, пока внешние рубежи Евросоюза не защищены должным образом, будет осуществляться национальная политика.

Отметим, в ближайшие недели Еврокомиссия объявит о решении продлить пограничный контроль согласно статье 29 Шенгенского кодекса о границах. В последний раз ЕС разрешил странам-участникам проводить проверки до середины мая 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.