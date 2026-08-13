Засуха в Германии поставила под угрозу немецкие фермерские хозяйства

Продовольственная инфляция в Евросоюзе снова поползла вверх. Чтобы избежать дефицита, Брюссель вынужден резко наращивать импорт зерновых из третьих стран. Причиной масштабного кризиса стала небывалая засуха. К примеру, в Германии экстремальная жара буквально уничтожает аграрный сектор. С таким тревожным заявлением выступила местная ассоциация фермеров. Урожай зерна в ФРГ окажется значительно ниже среднего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К тому же низкие закупочные цены и растущие издержки уже осенью могут привести к банкротству сотен предприятий. Еще более сложная ситуация сложилась в животноводстве. Прошлогодние запасы кормов на исходе, а во многих регионах они и вовсе закончились. Пополнять резервы нечем – трава на пастбищах выжжена солнцем. Это вынуждает аграриев экстренно сокращать поголовье скота и нести колоссальные убытки. Серьезность положения уже признали в федеральном правительстве.

Алоиз Райнер, министр сельского хозяйства Германии:

В хозяйствах царит тревога. Многие с большой обеспокоенностью смотрят в будущее. За выжженными полями стоят семьи, которые опасаются за свой урожай, свои доходы, а в некоторых случаях и за будущее своих ферм. Ситуация особенно тяжелая в животноводстве. В некоторых регионах засуха уже привела к серьезной нехватке кормов.

Вместе с тем министр ничего не смог сказать о компенсациях пострадавшим. По его словам, точный масштаб потерь удастся оценить в конце августа, когда завершится уборочная кампания. Решение о выплатах власти примут лишь в том случае, если засухе присвоят статус бедствия национального масштаба.