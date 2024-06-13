В Армении не утихают протесты против премьер-министра страны Пашиняна

Толпы людей на улицах, крики, вспышки гранат, столкновения – столица Армении превратилась в импровизированное поле боя. Вторые сутки здесь не утихают протесты против премьер-министра страны Никола Пашиняна. Участники митингов требуют его отставки и формирования нового кабмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне демонстрации закончились жесткими стычками с правоохранителями. Митингующие решили подойти ближе к ограде здания парламента, некоторые из них стали разбирать заграждения. В ответ на это силовики применили в отношении протестующих спецсредства. В ход пошли даже светошумовые гранаты.

В результате пострадали более сотни человек. Еще столько же были задержаны силовиками. Однако эти события не остудили пыл демонстрантов. С утра в Ереване тысячи людей стали собираться у здания правительства, к которому уже стянуты усиленные наряды полиции. Протестующие двинулись шествием по городу. Они скандируют лозунги и требуют Пашиняна сложить полномочия.