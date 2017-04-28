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В Арканзасе спешно казнят преступников из-за истекающего срока годности инъекции для исполнения приговора

28 апреля 2017 09:56
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Новости США. В американском Арканзасе спешно казнят преступников. За 8 дней приведены в исполнение уже 4 смертных приговора. Таким образом, местная власть прервала введенный на них недавно мораторий. Более того, впервые за 17 лет в один день смертельную инъекцию ввели сразу двоим заключенным.

Решение об ускорении казней приняли в связи с истощением запасов мидазолама. Это вещество используется в некоторых штатах США как один из компонентов смертельной инъекции. У него заканчивается срок годности, а фармацевтическая фирма больше продавать его Арканзасу не намерена. Всего в американских тюрьмах смертной казни ожидают почти три тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Смертная казнь

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