В Австрии двухэтажный автобус столкнулся с мобильным краном: пострадали 24 человека

Новости Австрии. Крупное ДТП в Австрии. В Федеральной земле Бургенланд двухэтажный пассажирский автобус столкнулся с мобильным краном. По предварительным данным, пострадали 24 человека. Среди пассажиров было много детей. Удар получился боковым. Людей просто зажало в искореженной конструкции металла и сидений.

Чтобы освободить их из ловушки, спасателям пришлось использовать специнструменты. Несколько пассажиров госпитализированы в тяжелом состоянии. Участок дороги, где произошло ДТП, перекрыт. Причины ЧП устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.