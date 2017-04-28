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В Австрии двухэтажный автобус столкнулся с мобильным краном: пострадали 24 человека

28 апреля 2017 09:53
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Новости Австрии. Крупное ДТП в Австрии. В Федеральной земле Бургенланд двухэтажный пассажирский автобус столкнулся с мобильным краном. По предварительным данным, пострадали 24 человека. Среди пассажиров было много детей. Удар получился боковым. Людей просто зажало в искореженной конструкции металла и сидений.

Чтобы освободить их из ловушки, спасателям пришлось использовать специнструменты. Несколько пассажиров госпитализированы в тяжелом состоянии. Участок дороги, где произошло ДТП, перекрыт. Причины ЧП устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии в Австрии

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