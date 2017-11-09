Прямой эфир

В Анкаре задержали более 100 предполагаемых террористов

09 ноября 2017 11:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Турции. Более ста человек взяты под стражу в турецкой Анкаре в ходе масштабной спецоперации, в которой принимают участие около 1,5 тысяч полицейских и представители сил безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При обысках в домах подозреваемых были обнаружены и изъяты материалы на бумажных и цифровых носителях, касающиеся деятельности террористической группировки. Всего правоохранители получили 245 ордеров на аресты. Операция по задержанию предполагаемых преступников продолжается.

# Терроризм

Другие новости рубрики

Все новости
В Колумбии изъята рекордная партия кокаина весом 12 тонн
09 ноября 2017 11:26

В Колумбии изъята рекордная партия кокаина весом 12 тонн

В Японии вышедший из строя дрон упал в толпу: пострадали 6 человек
09 ноября 2017 10:56

В Японии вышедший из строя дрон упал в толпу: пострадали 6 человек

Электронные трудовые книжки появятся в России
09 ноября 2017 08:29

Электронные трудовые книжки появятся в России