Электронные трудовые книжки появятся в России

Новости России. В России уже через год могут ввести электронные трудовые книжки. Переход на новую систему продлится до января 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пакет документов касающихся данного нововведения, уже направлен во все федеральные министерства и профильные службы страны. Формально на его рассмотрение и выдвижение предложений о каких-либо изменениях должно уйти около месяца. Однако, поскольку пакет состоит из большого количества проектов нормативных актов, процесс может слегка затянуться.